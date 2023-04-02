Водитель кроссовера сбила ребенка на самокате в центре Челябинска

Девочка пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора

Днем 1 апреля в Челябинске автомобилистка сбила школьницу, которая пересекала дорогу на самокате. Девочке потребовалась медицинская помощь, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла около дома № 128 на улице Российской в 15:50. 14-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбил автомобиль «Черри», за рулем которого находилась 24-летняя девушка.

В результате девочка получила травмы, прибывшие на место ЧП медики оказали ей необходимую помощь.

Как ИА «Первое областное» рассказали очевидцы, водитель сразу же выбежала из машины, чтобы помочь подростку.

В пресс-службе городской ГИБДД напомнили, что пересекать дорогу на самокате запрещено.