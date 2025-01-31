Водитель, которому стало плохо за рулем, сбил детскую коляску в Аргаяшском районе

ДТП произошло в селе Кулуево

В Аргаяшском районе водитель «Нивы» сбил детскую коляску. ДТП произошло в четверг, 30 января, в селе Кулуево, сообщили в полиции муниципалитета.

По данным правоохранителей, 62‑летнему водителю стало плохо за рулем.

«При выезде с прилегающей территории в связи с болезненным состоянием мужчина не справился с управлением, машину повело на обочину, где она наехала на детскую коляску, которую катила перед собой местная жительница, а потом — съехала в кювет», — говорится в сообщении.

В результате ДТП никто, в том числе ребенок, не пострадал, автомашине причинены механические повреждения.