Водитель Kia пострадал при столкновении с Hyundai в Челябинске

Мужчине потребовалась помощь медиков

Сегодня, 19 октября, на пересечении улиц Труда и Энгельса столкнулись две иномарки. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«Авария в центре. Серьезная, видимо: на месте реанимация»,— рассказал наш читатель.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции уточнили, что помощь медиков потребовалась водителю автомобиля «Киа»:

«По предварительным данным, 36-летний водитель „Киа Оптима“ и 40-летняя водитель „Хендай Солярис“ совершили между собой столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель „Киа“»,— уточнили в ведомстве.

Пострадавшему оказали необходимую помощь. Все обстоятельства аварии уточняются.