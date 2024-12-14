Водитель Kia погиб в тройном ДТП на трассе в Челябинской области

Пассажирка другого авто получила травмы

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Вечером 13 декабря на территории Чебаркульского района на трассе столкнулись три автомобиля. В результате есть погибший и пострадавший, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В седьмом часу вечера на автодороге Бишкиль — Варламово 50-летний водитель «Хендай», пытаясь обогнать следующий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Киа Рио», которым управлял 59-летний мужчина. После автомобиль «Киа» столкнулся с движущимся навстречу грузовиком «Даф».

В результате водитель «Киа» погиб на месте, 45-летняя пассажирка «Хендай» получила травмы. На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. По факту аварии проводится проверка.