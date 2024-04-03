Водитель «Киа» насмерть сбил пешехода в Челябинской области

Авария произошла в темное время суток

Вечером 2 апреля на территории Аргаяшского района Челябинской области водитель иномарки наехал на мужчину, находящегося на дороге. В результате пешеход скончался, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 20:30 на 20-м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым. 71-летний водитель, управляя автомобилем «Киа-Спектра», сбил 49-летнего мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.