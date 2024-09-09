Водитель «Киа Каренс» погиб при столкновении с УАЗом в Трехгорном

Госавтоинспекция устанавливают обстоятельства ДТП

В Трехгорном у дома № 10 по улице Горной днем 9 сентября столкнулись автомобили «Киа Каренс» и «УАЗ 396294». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Иномарка, которой управлял мужчина 1958 года рождения, выехала на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте и при неустановленных обстоятельствах. И столкнулась с УАЗом. Он в это время стоял, за рулем находился мужчина 1985 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» скончался на месте происшествия.

В полиции отмечают, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства ДТП.