/ Водитель «Хендэ» погиб в столкновении с «Камазом» в Челябинской области

Автомобиль погибшего не подлежит восстановлению.

«Хендэ Крета» разбился всмятку в Агаповском районе Челябинской области. Корейский внедорожник врезался в «Камаз». ДТП произошло в четверг, 6 мая, в дневное время. О происшествии сайту «Первый областной» рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На подъезде к поселку Старая Магнитка водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ Крета», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем «Камаз-355111А» под управлением водителя 1967 года рождения, который в результате ДТП совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На фотографиях с места ДТП отчетливо видно, что у корейского кроссовера полностью разбит перед. Автомобиль не подлежит восстановлению. В результате ДТП водитель «Хендэ» от полученных травм скончался на месте, тогда как водителю «Камаза» было назначено амбулаторное лечение.