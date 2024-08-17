Водитель «Хендай» пострадала в ДТП с «Фордом» на перекрестке в Челябинске

Женщина доставлена в больницу

Сегодня, 17 августа, утром в Челябинске на пересечении улицы Косарева с Комсомольским проспектом столкнулись два автомобиля. В результате есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Столкновение произошло между автомобилем «Форд», которым управлял 32-летний мужчина, и автомобилем «Хендай», за рулем которого была 64-летняя женщина. В результате автомобили получили повреждения, водителя «Хендай» доставили в больницу с травмами.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Инспекторы призывают водителей быть внимательными на дороге, не отвлекаться на телефоны и другие гаджеты, а также соблюдать скоростной режим и Правила дорожного движения.