Водитель КамАЗа погиб в ДТП на трассе в Челябинской области

Авария произошла на скользкой от дождя дороге

Вечером 8 июля на трассе М-5 на территории Катав-Ивановского района автомобиль КамАЗ с полуприцепом съехал в кювет. Водитель большегруза от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 19:50 на 1651-м километре трассы М-5. Водитель большегруза при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы дороги, где врезался в металлическое ограждение. После удара транспорт опрокинулся в кювет.

Личность погибшего водителя устанавливается. Все обстоятельства аварии выясняются.