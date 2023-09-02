Водитель «Кадиллак» сбил женщину на пешеходном переходе в Челябинске

Пострадавшая получила множество травм

Сегодня, 2 сентября, утром в Челябинске водитель автомобиля «Кадиллак Эскалейд» сбил женщину. Ее с многочисленными травмами доставили в больницу, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в районе дома № 22 по улице Каслинской. По предварительным данным, 43-летний мужчина, находясь за рулем внедорожника «Кадиллак», сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате пострадавшая получила множество травм, ее госпитализировали. По факту аварии проводится проверка. Личность и возраст женщины выясняются.