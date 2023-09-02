Сегодня, 2 сентября, утром в Челябинске водитель автомобиля «Кадиллак Эскалейд» сбил женщину. Ее с многочисленными травмами доставили в больницу, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.
Авария произошла в районе дома № 22 по улице Каслинской. По предварительным данным, 43-летний мужчина, находясь за рулем внедорожника «Кадиллак», сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате пострадавшая получила множество травм, ее госпитализировали. По факту аварии проводится проверка. Личность и возраст женщины выясняются.