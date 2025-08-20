Водитель из Златоуста заблокировал скорую во дворе

Нарушитель не реагировал на сигналы и просьбы врачей

В Златоусте сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности водителя, который не пропустил карету скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Местный житель заблокировал проезд для машины скорой помощи в узком дворе по адресу 3-1 микрорайон, 20. Мужчина не реагировал на спецсигналы и уговоры врачей. Ситуация попала на видео.

Сотрудники ГАИ установили личность нарушителя и составили административное дело по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф.