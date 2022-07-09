Водитель из Челябинской области насмерть задавил ребенка-велосипедиста в Башкирии

Мальчик вместе со своим другом двигался в одном направлении с фурой

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Вечером 8 июля в городе Октябрьский Республики Башкортостан житель Челябинской области за рулем грузовика наехал на ребенка. В результате мальчик скончался. Об этом днем 9 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Трагедия произошла около десяти часов вечера на улице Космонавтов. 46-летний южноуралец, находясь за рулем автомобиля «МАН», наехал на школьника, управлявшего велосипедом. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Как рассказал сам водитель фуры, он увидел, как с горы в попутном направлении катятся два велосипедиста-школьника. В какой-то момент один из них подскочил на бордюре и оказался под задними колесами автомобиля.

Причины аварии выясняются, проводится проверка.