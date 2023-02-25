Водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов в Магнитогорске

Автомобилист пытался уйти от столкновения с другой машиной

Днем 24 февраля в Магнитогорске Челябинской области водитель автомобиля «БМВ», уходя от столкновения с другой машиной, вылетел за пределы дороги и сбил двух пешеходов. В результате пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГИБДД Магнитогорска.

Авария произошла на проспекте Карла Маркса в 16:11. Водитель иномарки, пытаясь избежать столкновения с автомобилем, который поворачивал налево, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил дорожный знак и двух женщин 73-х и 56-и лет. Пострадавшие получили травмы, их доставили в больницу.

«Сотрудниками ГИБДД устанавливается водитель встречно следующего автомобиля за создание помехи в движении. В автомобиле „БМВ“ в момент ДТП находилось двое детей, которые не пострадали благодаря использованию автокресла и ремней безопасности»,— рассказали в ведомстве.

По факту аварии проводится административное расследование.

На прошлой неделе похожее ДТП произошло в Челябинске. Водитель автомобиля «Субару» после столкновения с «Фольксваген» вылетел на остановку общественного транспорта, где сбил двух пешеходов. Пострадавших на скорой увезли в больницу.