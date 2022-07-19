Водитель иномарки врезался в маршрутку в Челябинске

Пострадавших в ДТП нет

В Челябинске 19-летний автомобилист въехал в маршрутку. Легковой автомобиль в результате ДТП получил сильные повреждения. Среди людей пострадавших нет, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в понедельник, 18 июля, в 18:20 на Копейском шоссе напротив дома № 2б. 19-летний челябинец, управляя автомобилем «Митсубиси», врезался в маршрутку, следующую по маршруту № 66.

Известно, что вся необходимая документация у 59-летнего водителя общественного транспорта была в наличии.

По факту аварии проводится административное расследование.

В понедельник вечером на Свердловском проспекте автобус снес ограждение и выехал на тротуар. По словам водителя, таким образом удалось избежать столкновения с другим транспортом.