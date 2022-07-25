Водитель иномарки сбил 15‑летнего велосипедиста на светофоре в Челябинске

Подросток с травмами доставлен в больницу

В воскресенье вечером, 24 июля, в Челябинске водитель иномарки сбила 15-летнего подростка на велосипеде на пешеходном переходе. Ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 19:02 около дома № 46 по улице Гагарина. 36-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Киа-Рио», наехала на велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате пострадавший получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Инспекторы напомнили, что пересекать дорогу на велосипеде запрещено. По правилам дорожного движения велосипедист должен сойти с транспорта, пересечь дорогу по пешеходному переходу и продолжить движение по тротуару.