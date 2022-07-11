Водитель иномарки протаранил забор СНТ, уходя от погони в Магнитогорске

Нарушитель отказался проходить проверку на состояние опьянения

В Магнитогорске 28-летний водитель «Шевроле-Ланос», уходя от погони экипажа ДПС, протаранил ограждение СНТ и забор садового участка. ДТП произошло в воскресенье, 10 июля, сообщили ИА «Первое областное» в отделе ГИБДД УМВД города.

«Около 16:00 в районе дома № 28/2 по улице Грязнова сотрудники ГИБДД в процессе патрулирования обратили внимание на автомобиль марки „Шевроле-Ланос“, который передвигался с нарушением ПДД. Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение по улице Грязнова в сторону проспекта Ленина, далее по проспекту Ленина в сторону улицы Калмыкова», — говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД по Магнитогорску.

Далее нарушитель въехал на территорию СНТ «Строитель-3», где сначала протаранил ограждение самого товарищества, затем одного из садовых участков. На месте ДТП водителя задержали. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении водителя составлено 10 административных материалов. По одному — за невыполнение требования о прохождении освидетельствования и о предоставлении транспортного средства или остановке. Пять материалов — за выезд на встречную полосу и трамвайные пути встречного направления. Кроме того, составлено три материала за проезд на красный сигнал светофора.

В настоящее время по данному факту проводится административное расследование. Автомобиль поместили на спецстоянку.