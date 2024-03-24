Водитель иномарки пострадал в ДТП с грузовиком и «Ладой» в Челябинске

Большегруз от удара опрокинулся

Сегодня, 24 марта, в Челябинске на улице Даурской, 1 произошло массовое ДТП: столкнулись автомобили «Хендай Солярис», «Лада Веста» и «Форд Транзит». В результате пострадала 21-летняя водитель автомобиля «Хендай». Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Авария произошла в одиннадцатом часу дня. От удара автомобиль «Форд» опрокинулся, а «Хендай» сильно покорежило. Автомобиль «Лада» почти не пострадал.

Помощь медиков потребовалась водителю «Хендай» — 21-летней девушке.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.