Водитель иномарки погиб в тройном ДТП с автобусом в Челябинске

Инцидент произошел ранним утром в Ленинском районе

В Ленинском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства тройной смертельной аварии с участием городского автобуса, которая произошла в четверг, 23 января, ранним утром, сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 06:23 у дома 1п по Копейскому шоссе столкнулись Opel Astra и Hyundai Solaris. От удара Hyundai изменил траекторию движения, потерял управление и врезался в автобус «Волгабас».

В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.

В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве уточнили, что в автобусе в момент происшествия пассажиров не было.