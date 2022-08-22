Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего

Днем 21 августа в Еманжелинском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате водитель одной из машин скончался, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла на 67-м километре автодороги Челябинск — Троицк в 17:23. 54-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Мазда 6», при неустановленных обстоятельствах выехал на обочину, а затем на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо».

«В результате ДТП водитель автомобиля „Мазда 6“ от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля „Тойота“ — 51-летняя женщина и 16-летний подросток — получили телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Варненском районе в лобовом ДТП погибла семья с маленьким ребенком. Виновник аварии госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».