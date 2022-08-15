Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку возле СНТ в Челябинске

Женщина скончалась до приезда медиков

Вечером 14 августа в Челябинске водитель иномарки сбил пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Женщина скончалась, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Индивидуальной, 87/7, напротив СНТ «Слава», в 19:20. 32-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Форд Мондео», наехал на 76-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

«Водитель автомобиля „Форд Мондео“ был трезвым. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)»,— уточнили в ведомстве.

8 августа на автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым 27-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 92-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате пешеход скончался в больнице. Известно, что за последний год водитель грузовика привлекался к административной ответственности три раза.