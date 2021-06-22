Водитель Infinity ночью выехал на пешеходную улицу в Челябинске

Мужчина был трезв

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Челябинская полиция составила три административных протокола в отношении водителя Infinity, который на своем авто выехал на пешеходную Кировку. Об этом сегодня, 22 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В ночь на 21 июня 30-летний водитель иномарки, по данным очевидцев, буквально влетел на главную пешеходную улицу города. Лихач двигался на своей Infinity со стороны проспекта Ленина. Мужчина успел пролететь половину Кировки до того, как его остановили сотрудники дорожной полиции.

«В отношении нарушителя составлено три административных протокола: за езду на тротуаре, с тонировкой и без страховки», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

После того, как водителя остановили правоохранители, он вынужден был снять тонировку с окон автомобиля. Мужчина на момент инцидента был трезв. Пострадавших нет.