Водитель и три пассажира легковушки пострадали в ДТП в Челябинской области

«Лада-Приора», в которой находились шесть человек, вылетела в кювет

В Уйском районе водители и трое пассажиров пострадали в ДТП на 5-м км автодороги Уйское — Белово — Сурменевский — Магнитогорский тракт. 33-летний водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

«Около 07:40 водитель, управляя автомобилем „Лада-Приора“, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, госпитализирован», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали 33-летний и 36-летний пассажиры отечественной легковушки. Их госпитализировали. 23-летний парень, также находившийся в авто, получил не такие серьезные повреждения, ему назначили амбулаторное лечение.

По данным сотрудников ГИБДД, в момент ДТП в машине было шесть человек. Водитель с признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования.