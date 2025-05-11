Водитель и пассажиры Hyundai Solaris пострадали в ДТП в Челябинске

Их доставили в больницу

Сегодня, 11 мая, в Челябинске на Бродокалмакском тракте столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta. В результате пострадали водитель и два пассажира Solaris, сообщили ИА «Первое областное» в городской ГАИ.

ДТП произошло в 15:50 на улице 2-й Дороге в СНТ «Учитель». Известно, что при столкновении иномарок травмы получили 40-летний водитель Hyundai Solaris, а также находившиеся в машине 25-летняя девушка и 23-летний парень. 71-летний водитель Hyundai Creta не пострадал.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В районе аварии автомобили на несколько часов встали в большую пробку.