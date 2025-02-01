Водитель и пассажиры Hyundai пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинске

Травмы получили, в том числе, несовершеннолетние

Сегодня, 1 февраля, в центре Челябинска в районе Алого поля при неустановленных обстоятельствах столкнулись автомобили «Хендай» и «Мерседес Бенц» с полуприцепом. В результате травмы получили трое людей, находившиеся в легковушке, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 11:30 на пересечении улиц Володарского и Коммуны. Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники ГАИ. В результате ДТП в больницу с травмами доставили 43-летнего водителя «Хендай» и двух его пассажиров 12-ти и 17-ти лет.

В городской Госавтоинспекции уточнили, что водитель «Мерседеса» ехал по центру города, игнорируя знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Всего он проехал четыре перекрестка с таким знаком.

«В отношении водителя тягача составлено 4 административных материала о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств. Это нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей. Также составлен административный протокол об управлении автомобилем без тахографа»,— уточнили в пресс-службе городской ГАИ.