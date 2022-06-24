Водитель и пассажирка пострадали в ДТП с переворотом в Копейске

Аварию спровоцировал мужчина за рулем Ford

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На 19-м километре автодороги Челябинск — Троицк в Копейском городском округе 20-летний водитель Ford при развороте не убедился в безопасности маневра и создал помеху автомобилю Kia, который находился в левой крайней полосе. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в УГИБДД по региону.

За рулем Kia находилась 31-летняя женщина. Она попыталась избежать столкновения и врезалась бордюр. После этого машина перевернулась.

«На место прибыли 2 экипажа ДПС. Водитель и 36-летняя пассажирка получили травмы, им назначено амбулаторное лечение», — рассказали в Госавтоинспекции.

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