Водитель и пассажирка BMW погибли в массовом ДТП в Челябинской области

Мужчина не справился с управлением и столкнулся с фурой

Сегодня, 19 августа, на 1660-м километре трассы М-5 в Катав-Ивановском районе 48-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и столкнулся с большегрузом Scania под управлением 42-летнего мужчины, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

После столкновения фура врезалась во встречный Volvo с полуприцепом, а BMW въехал в Toyota.

«В аварии на месте погибла пассажирка BMW, женщина около 50 лет. Водитель авто скончался по пути в больницу», — рассказали в ГАИ.

Как ранее сообщал наш сайт, в Еткульском районе в ДТП с опрокидыванием погибла пассажирка микроавтобуса, еще пять человек, в том числе ребенка, госпитализировали.