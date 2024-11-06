Водитель и пассажир ВАЗа погибли в лобовом ДТП в Челябинской области

Еще одна пострадавшая госпитализирована

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На 27-м километре трассы Бишкиль — Варламово в Чебаркульском районе 55-летний мужчина за рулем ВАЗ-211440 на изгибе дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault, за рулем которого находился 40-летний водитель, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«В результате аварии на месте погибли водитель и 37-летний пассажир отечественного авто, 38-летняя пассажирка получила травмы», — рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает об особенностях управления автомобилем в условиях снегопада и гололедицы:

— держите дистанцию;



— выбирайте комфортную скорость, которая позволит контролировать авто;

— включайте ближний свет и противотуманные фары. В метель дальний свет работает хуже, чем ближний;



— постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС.

В ближайшую неделю на Южном Урале ожидаются снегопады, местами сильные, на дорогах возможно образование гололедицы. По возможности воздержитесь от дальних поездок.