Водитель и пассажир «Шкоды» погибли в ДТП в Челябинской области

Пятилетняя пассажирка иномарки в больнице с травмами

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Сегодня, 16 февраля, днем на территории Варненского района столкнулись автомобили «Шкода» и «Фольксваген». В результате погибли две женщины и пострадал ребенок, находившиеся в чешской иномарке, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 12:25 на 81-м километре трассы Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. 44-летний водитель «Шкоды», проезжая нерегулируемый перекресток, не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Фольксваген», который следовал по главной дороге.

В результате 82-летняя пассажирка «Шкоды» погибла на месте, водитель иномарки скончалась от полученных травм в больнице. Пятилетнюю пассажирку того же авто госпитализировали с многочисленными травмами.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следователи, все обстоятельства устанавливаются.