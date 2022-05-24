Сегодня, 24 мая, на 1562-м километре автодороги М-5 52-летняя женщина за рулем LADA Largus выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Iveco, сообщили Первому областному информагентству в УГИБДД по Челябинской области.
Авария случилась в 11:40.
«В результате ДТП водитель легковушки и ее пассажирка, 20-летняя девушка, скончались на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.
За рулем фуры находился 23-летний мужчина.
Почти в это же время на 1591-м километре трассы М-5 столкнулись три грузовых автомобиля и легковой Renault.
«Один грузовик на спуске „догнал“ КамАЗ, затем по цепочке КамАЗ врезался в еще один грузовик, который выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто. Травмы получили два водителя грузовиков», — сообщили в УГИБДД по региону.
Водители сообщают о больших пробках на трассе. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.