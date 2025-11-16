Водитель и пассажир Kia разбились в ДТП с Chery под Челябинском

В больницу доставили двухмесячную пассажирку кроссовера

Сегодня, 16 ноября, на территории Сосновского района произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 5 километре трассы Челябинск — Харлуши 75-летняя водитель Kia Rio, разворачиваясь, не предоставила преимущество в движении автомобилю Chery Tiggo, который ехал во встречном направлении. В результате машины столкнулись.

Водитель Kia и ее 78-летний пассажир погибли на месте. Двухмесячную пассажирку Chery доставили в больницу с небольшими травмами: девочка находилась на заднем сиденье в удерживающем кресле.

По факту ДТП проводится проверка.