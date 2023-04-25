Водитель и пассажир Chevrolet пострадали при столкновении с Kia на северо-западе Челябинска

От удара одна из машин перевернулась

В ночь на вторник, 25 апреля, напротив дома № 25 по улице 250-летия Челябинска 28-летний водитель Chevrolet не уступил дорогу автомобилю Kia под управлением 51-летнего мужчины. После столкновения Chevrolet отлетел в бордюрный камень и перевернулся. Об этом сообщили в УГИБДД по городу.

Chevrolet двигался от улицы Татищева к улице Чичерина.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру Chevrolet», — рассказали в Госавтоинспекции.

От удара автомобиль Kia отбросило в столб. Водитель не пострадал.