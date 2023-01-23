Водитель Hyundai пострадал при столкновении с Lada на челябинском перекрестке

На месте работали экстренные службы

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В Челябинске на пересечении улиц Курчатова и Блюхера 60-летний водитель Lada Largus не уступил дорогу при повороте налево автомобилю Hyundai. Об этом Первому областному информагентству сообщили в городской Госавтоинспекции.

За рулем корейского авто находился 48-летний мужчина, ему назначено амбулаторное лечение. На месте работали полиция, МЧС и реанимация.

«Не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты», — напомнили в городской ГИБДД.

Как ранее сообщал наш сайт, 22 января в Сосновском районе Челябинской области водитель автомобиля ВАЗ-21070 въехал в электроопору и погиб.