Водитель Hyundai погибла в лобовом ДТП под Челябинском

Пассажирку второго авто госпитализировали

Вечером 9 ноября на территории Сосновского района при лобовом столкновении двух автомобилей погибла женщина, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В 20:30 на 3 километре трассы Рощино — подъезд к Екатеринбургу 57-летний водитель Hyundai Accent по не выясненным пока обстоятельствам выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Lada Largus.

В результате водитель иномарки погибла на месте. Травмы получила пассажирка Lada.

Установлено, что выезд на встречку на этом участке трассы разрешен. Обстоятельства ДТП выясняются.