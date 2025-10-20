Водитель грузовика получил 2 года колонии за гибель мотоциклиста под Троицком

Мужчина повернул прямо перед встречкой, из‑за чего байкер влетел в заднюю часть большегруза

Увельский районный суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП на трассе Челябинск — Троицк, в котором насмерть разбился мотоциклист. Водителя грузовика «Ивеко» признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть, сообщили в пресс-службе суда.

Авария произошла 15 апреля этого года возле села Половинка. Водитель грузовика повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. Мотоциклист, двигавшийся на встречке, въехал в заднюю часть автомобиля и скончался на месте от полученных травм.

Подсудимый не признал вину, но принес извинения родственникам погибшего. При назначении наказания суд учел как смягчающее обстоятельство превышение скорости мотоциклистом почти в два раза.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на аналогичный срок.