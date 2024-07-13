Водитель грузовика насмерть сбил женщину в Челябинской области

Авария произошла на трассе в темное время суток

Ночью 13 июля на территории Еманжелинского района водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом сбил пешехода. В результате женщина скончалась, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 2:20 на 54 километре автодороги Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан. 53-летний водитель большегруза в темноте не увидел пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и сбил его. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте ДТП. Полуприцеп после аварии опрокинулся.

Обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд участка.