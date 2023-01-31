Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на трассе М‑5 в Челябинской области

Мужчина шел по дороге в темной одежде без световозвращающих элементов

Минувшей ночью в Чебаркульском районе Челябинской области водитель грузовика наехал на пешехода. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщили утром 31 января в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в три часа ночи на 1824-м километре автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, 40-летний мужчина, находясь за рулем грузовика «МАН», наехал на пешехода, который двигался по дороге навстречу машине в темной одежде.

«В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина на вид 35—40 лет — скончался на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего выясняются»,— сообщили в ведомстве.

Ранее в Челябинске водитель маршрутки сбил пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водителя задержали, в его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело.