Водитель «Газели» врезался в остановочный комплекс в Златоусте

Есть пострадавшие

Вечером 5 февраля в Златоусте Челябинской области водитель грузовика въехал в остановочный комплекс. В результате пострадал 26-летний парень, находившийся на остановке, ему оказали необходимую помощь. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло на проспекте Гагарина. По предварительным данным, 55-летний водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс.

«В настоящее время проводится проверка технического состояния транспортного средства, изучается документация. По завершении проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение о привлечении виновных должностных лиц к ответственности»,— сообщили в ведомстве.

Пострадавшему в результате наезда 26-летнему местному жителю оказали необходимую медицинскую помощь на месте ЧП.