Водитель «ГАЗели» сбил семилетнего мальчика во дворе дома в Магнитогорске

Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами

Вечером 12 июня в Магнитогорске водитель автомобиля «ГАЗ» во дворе дома по проспекту Карла Маркса наехал на ребенка и протащил его несколько метров. Мальчик получил переломы. Об этом сообщили в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«В квартале на Карла Маркса, 64/1 сбили ребенка, „ГАЗель“ на скорости не заметила малыша и протащила его почти от начала дома до конца. То есть понимаете, что скорость была, наверно, как на магистрали»,— написал автор поста в паблике «Черное и белое Магнитогорск».

Пользователь Максим Титов уточнил в комментариях под постом, что ребенок остался жив, но получил многочисленные переломы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» уточнили, что под машину попал семилетний мальчик.

«12 июня в 20:25 56-летний водитель автомобиля „ГАЗ“, двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на семилетнего мальчика. В результате ДТП ребенок госпитализирован»,— уточнили в ведомстве.

Где были родители мальчика в момент аварии — неизвестно. Все обстоятельства выясняются.