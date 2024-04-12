Водитель «Газели» пострадал в массовом ДТП в Челябинске

Одна из легковушек оказалась под грузовиком

Сегодня, 12 апреля, на улице Героев Танкограда случилась массовая авария с тремя легковушками и грузовиком, сообщили в ГИБДД Челябинска.

Столкнулись «Газель» под управлением 62-летнего водителя, Lada, за рулем которой находился 30-летний мужчина, а также «Нива» под управлением 44-летнего водителя и Volvot под управлением 48-летнего челябинца.

«В аварии пострадал водитель „Газели“, ему оказывают медицинскую помощь», — уточнили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают о неукоснительном соблюдении ПДД и дистанции на дорогах.