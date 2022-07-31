Водитель «ГАЗели» насмерть сбил 73-летнего автомобилиста в Челябинской области

Мужчина выехал на дорогу и попал под колеса авто

В Челябинской области на 72 километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым велосипедист погиб под колесами грузового автомобиля. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Смертельная авария произошла в субботу, 30 июля, в 15:15. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Газель Некст», наехал на 73-летнего велосипедиста, который двигался попутно машине у обочины, но в какой-то момент выехал на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

«По факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения быть внимательными при движении по дорогам и соблюдать Правила дорожного движения»,— добавили в ведомстве.

Ранее в Челябинске водитель иномарки сбила 15-летнего подростка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Ребенка госпитализировали с травмами.