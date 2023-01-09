Прибывшие на место инспекторы предварительно установили, что 58-летний водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку во время обгона. Обгон на данном участке был разрешен, но завершить этот маневр водитель грузовика не смог. После столкновения обе машины оказались за пределами проезжей части. Сильный удар пришелся на переднюю часть Chevrolet со стороны пассажира, в итоге машина буквально превратилась в груду металла.
«В результате происшествия пассажир „Шевроле“, женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель „Шевроле“ госпитализирован», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также инспекторы организовали реверсивное движение на данном участке, чтобы не возникло заторов на трассе. Водители в социальных сетях сообщают, что проблем с движением нет, но за нынешнее утро на горном участке М-5 произошло три аварии.Автор: Марат Худяков