Водитель фуры устроил смертельное ДТП на трассе в Челябинской области

Большегруз вылетел на встречку, где в этот момент ехала легковушка

«В результате происшествия пассажир „Шевроле“, женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель „Шевроле“ госпитализирован»,

— сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария со смертельным исходом произошла днем в понедельник, 9 января, на федеральной трассе М-5 в Ашинском районе. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, на 1589-м километре трассы лоб в лоб столкнулись грузовик МАЗ с полуприцепом и легковой ChevroletLanos.Прибывшие на место инспекторы предварительно установили, что 58-летний водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку во время обгона. Обгон на данном участке был разрешен, но завершить этот маневр водитель грузовика не смог. После столкновения обе машины оказались за пределами проезжей части. Сильный удар пришелся на переднюю часть Chevrolet со стороны пассажира, в итоге машина буквально превратилась в груду металла.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также инспекторы организовали реверсивное движение на данном участке, чтобы не возникло заторов на трассе. Водители в социальных сетях сообщают, что проблем с движением нет, но за нынешнее утро на горном участке М-5 произошло три аварии.