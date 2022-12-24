Водитель «Форда» погибла в ДТП с опрокидыванием авто в Челябинской области

Автомобилистка врезалась в ограждение и съехала на обочину

Сегодня днем, 24 декабря, в Сосновском районе Челябинской области произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля «Форд Фокус». В результате аварии водитель скончалась на месте происшествия, еще один человек пострадал, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло в 11:35 на 15 километре автодороги Подъезд к Екатеринбругу. 43-летняя женщина, управляя «Фордом», при перестроении на левую полосу наехала на дорожное ограждение, разделяющее потоки машин, а затем выехала на правую обочину, где машина перевернулась.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, пассажир — женщина, личность которой устанавливается, — получила ранение»,— уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.