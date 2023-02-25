Водитель «Форда» погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Челябинской области

Автомобилист выехал на полосу встречного движения

Вечером 24 февраля на территории Златоуста Челябинской области водитель автомобиля «Форд Фокус» врезался в грузовик. В результате ДТП владелец легковушки скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла в 20:15 на 1722 километре автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, 24-летний водитель «Форда» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Вольво». В результате легковой автомобиль покорежило, а его водитель получил смертельные травмы.

В ведомстве отметили, что выезд на полосу встречного движения на этом участке дороги запрещен. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.