Водитель «Датсуна» погиб при столкновении с трактором в Челябинской области

12-летнего пассажира иномарки госпитализировали

Вечером 15 сентября на территории Аргаяшского района Челябинской области водитель автомобиля «Датсун» врезался в трактор. В результате ДТП автомобилист скончался, ребенок-пассажир получил травмы, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в восемь часов вечера на 3 километре автодороги Большое Куйсарино — Кулуево — Яроткулово. 72-летний водитель «Датсуна» въехал в движущийся попутно трактор МТЗ. Последний передвигался с самодельным незарегистрированным прицепом, на котором отсутствовали световые сигналы.

В результате столкновения водитель легкового авто погиб на месте аварии. 12-летнего пассажира «Датсуна» госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.