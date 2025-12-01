Водитель Datsun погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Челябинской области

Пассажирка седана госпитализирована

В воскресенье, 30 ноября, на территории Нагайбакского района водитель автомобиля Datsun on-DO устроил лобовое ДТП, в котором погиб, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 2-м километре трассы Фершампенуаз — Южный 72-летний водитель седана при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик.

В результате водитель Datsun погиб на месте. 65-летняя пассажирка легковушки госпитализирована с травмами.

Уточняется, что водитель иномарки имел право выезжать на встречку на указанном участке трассы.