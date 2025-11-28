Водитель-дальнобойщик задержан в Челябинске за пьяную езду с поддельными правами

Мужчина ехал на грузовике по автодороге «Западный обход»

На 15-м километре автодороги «Западный обход Челябинска» инспекторы ДПС задержали водителя грузовика, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает областная ГАИ.

Экипаж ДПС полка ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области остановил для проверки грузовой автомобиль марки «DONGFENG». За рулем находился 42-летний водитель, который следовал с грузом из Уссурийска в Ярославль. Сотрудники полиции заметили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование.

«Результат показал 0,238 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе при допустимой норме 0,16 мг/л, что подтвердило состояние опьянения», — сообщили в ГАИ.

В ходе дальнейшей проверки оказалось, что водительское удостоверение, которое предъявил мужчина, имеет признаки подделки. Номер документа в федеральной информационной системе ГИБДД был закреплен за другим гражданином.

Водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а грузовик помещен на специализированную стоянку.