Водитель Chevrolet сбил 9-летнего самокатчика в Копейске

Мальчик получил травмы

Вечером 13 сентября в Копейске 31-летний водитель «Шевроле Авео» наехал на 9-летнего мальчика, пересекавшего дорогу в неположенном месте. В результате ребенок получил травмы, сообщили в городской ГАИ.

Авария произошла на улице Хохрякова в 17:13. По данным инспекторов, ребенок пересекал дорогу неподалеку от пешеходного перехода, не спешившись. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил мальчика.

Ребенку оказали необходимую помощь.

В Госавтоинспекции призвали родителей объяснять детям, как важно соблюдать Правила дорожного движения во избежание ЧП.