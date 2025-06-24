Водитель челябинского автобуса может ослепнуть после нападения пассажиров

Нападавший выстрелил в него из аэрозольного пистолета

Водитель междугороднего автобуса Челябинск — Дубровка может ослепнуть после нападения пассажира, который выстрелил в него из аэрозольного пистолета. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

Водитель услышал, как в салоне ругалась компания из трех пьяных мужчин. Он остановил автобус и высадил их на остановке. После этого завязался конфликт уже между водителем и горе-пассажирами. Один из них выстрелил из аэрозольного пистолета. Водителя доставили в больницу с серьезным повреждением глаз.

«В отношении 43-летнего местного жителя, устроившего драку с водителем рейсового автобуса и применившего в ходе конфликта аэрозольное устройство, в отделе полиции „Советский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», — сообщили в полиции.