Водитель большегруза устроил массовую аварию на трассе М‑5 в Челябинской области

Виновник ДТП не выдержал безопасную дистанцию

Накануне вечером на трассе М-5 на территории Ашинского района водитель грузовика устроил массовое ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, предварительно, в аварии никто не пострадал.

ДТП произошло в 18:30 5 февраля на 1606-м километре автодороги Москва — Челябинск. Двигаясь в сторону столицы Южного Урала, водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно движущиеся автомобили — два грузовика и легковое авто.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. При этом некоторые автомобили получили механические повреждения. Прибывшие сотрудники ДПС организовывали реверсивное движение во избежание образования пробок.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.