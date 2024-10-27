Водитель большегруза погиб в массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

На участке введено реверсивное движение

Сегодня, 27 октября, днем на трассе М-5 на территории Ашинского района столкнулись три грузовика, следовавших в попутном направлении. В результате один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе Сима на 1595 километре трассы в 12:15. 58-летний водитель автомобиля «Донг Фенг», двигаясь по направлению в Челябинск, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся автомобиль «Донг Фенг», которым управлял 51-летний водитель. Последний от удара продвинулся вперед и столкнулся со «Сканией».

В результате от полученных травм скончался 58-летний водитель автомобиля «Донг Фенг». На месте работают четыре экипажа ДПС. Все обстоятельства выясняются.

На участке введено реверсивное движение. В обе стороны образовалась большая пробка. Водителей просят учитывать изменения и быть внимательными.